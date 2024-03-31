Гладков: Под обстрелом ВСУ Белгородской области пострадала женщина

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
В результате очередного обстрела Белгородской области со стороны ВСУ ранения получила мирная жительница, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 10 воздушных целей на подлете к городу», — уточнил губернатор.
По его словам, в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины травмы получила женщина, в доме которой вспыхнул пожар. У пострадавшей ожог руки второй степени, всю необходимую медицинскую помощь ей удалось оказать прямо на месте происшествия, отметил Гладков.
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