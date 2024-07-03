В результате ДТП в Анталье семь россиян госпитализировано

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В больницах остаются семеро россиян, пострадавших в ДТП с автобусом в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщило RT генеральное консульство России в Анталье.
«По состоянию на 17:00 мск в больницах остаются семеро россиян. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.Один из пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии, уточняют в консульстве.
Ранее стало известно, что автобус с российскими и белорусскими туристами попал в ДТП в районе Манавгат турецкой провинции Анталья. В результате столкновения машины со столбом скончался водитель, двадцать человек пострадало. Причины и обстоятельства аварии выясняются.
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