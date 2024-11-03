В Белгородской области при ударе ВСУ погиб мужчина

Фото: iStock/Soumen Hazra
Мужчина погиб в Волоконовском районе Белгородской области при атаке украинского БПЛА. Об этом написал глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Отмечается, что мужчина скончался в результате детонации взрывного устройства. Гладков добавил, что от полученных тяжелых травм местный житель умер до приезда бригады скорой помощи.
Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в сумском Конотопе
В Совфеде прокомментировали условие Турции по завершению конфликта на Украине
Помогавший ВС РФ американец рассказал, как избегал внимания ВСУ к себе
Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в сумском Конотопе
В Совфеде прокомментировали условие Турции по завершению конфликта на Украине
Помогавший ВС РФ американец рассказал, как избегал внимания ВСУ к себе
Екатерина Коршунова