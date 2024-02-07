В результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ пострадали два человека

Двухлетний ребёнок случайно запер свою маму на балконе их квартиры на третьем этаже дома в деревне Красный Балтиец Можайского городского округа. На помощь женщине пришли спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.

«Звонок от женщины поступил в службу спасения около пяти часов вечера. Женщина рассказала, что ребёнок запер её на балконе и она никак не может вернуться в квартиру. По счастью, у неё оказался с собой мобильный телефон, и она смогла обратиться за помощью», — говорится в сообщении.



Когда спасатели прибыли на место, у квартиры они столкнулись с отцом семейства, который не мог открыть входную дверь ключом, так как она была закрыта за щеколду. Из-за запертой двери доносился детский плач.



Спасатели в присутствии полиции вскрыли входную дверь, вошли в квартиру и впустили женщину с балкона. Медицинская помощь ей не понадобилась.



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