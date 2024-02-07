В результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ пострадали два человека

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Также известно, что украинские войска нанесли удар по мирному российскому городу при помощи реактивной системы залпового огня «Вампир». ВСУ выпустили по городу семь снарядов.
«Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал глава Белгородской области в своём Telegram-канале.Читайте также:
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