В результате обстрела ВСУ загорелся жилой дом в Белгороде, есть пострадавшие

Российская система ПВО успешно отразила атаку на Белгород и Белгородский район, сбив несколько воздушных целей, приближавшихся к городу. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела загорелся жилой дом и получили ранения два человека.