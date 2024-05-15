В результате обстрела ВСУ загорелся жилой дом в Белгороде, есть пострадавшие

Фото: istock / victorass88
Российская система ПВО успешно отразила атаку на Белгород и Белгородский район, сбив несколько воздушных целей, приближавшихся к городу. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела загорелся жилой дом и получили ранения два человека.
В поселке Дубовое частный жилой дом загорелся после прямого попадания снаряда — у женщины ранение плеча, мужчины получил ожоги. Пострадавших доставили в областную клиническую больницу, где им оказывается вся необходимая помощь.
После отражения украинской атаки в поселке Дубовое найдены различные повреждения в семи частных жилых домах: разбиты окна, повреждены кровли и заборы. Также пострадали два автомобиля. Есть повреждения линии электропередачи.
В селе Головино повреждения получила крыша и потолок одного частного дома.
На месте происшествия работают оперативные и аварийные службы. Данные о последствиях уточняется.
Читайте также:
Украинские каналы показали брошенные стройматериалы для укреплений
Жителям Сумской области порекомендовали эвакуироваться
ВСУ посыпались: ВС РФ наступают по всем направлениям в зоне СВО
После отражения украинской атаки в поселке Дубовое найдены различные повреждения в семи частных жилых домах: разбиты окна, повреждены кровли и заборы. Также пострадали два автомобиля. Есть повреждения линии электропередачи.
В селе Головино повреждения получила крыша и потолок одного частного дома.
На месте происшествия работают оперативные и аварийные службы. Данные о последствиях уточняется.
Читайте также:
Украинские каналы показали брошенные стройматериалы для укреплений
ВСУ посыпались: ВС РФ наступают по всем направлениям в зоне СВО
Алина Юрчак