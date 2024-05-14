ВСУ посыпались: ВС РФ наступает по всем направлениям в зоне СВО

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ВСУ уже посыпались, а армия России успешно наступает по всем направлениям в зоне проведения спецоперации. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
Во вторник, 14 мая, он вручил госнаграды отличившимся в ходе СВО в ходе бойцам спецназа «Ахмата». Церемония опубликована в Telegram-канале Алаудинова.
По его словам, российские бойцы активно работают, качественно выполняя задачи на своих участках фронта.
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«Даст Бог в этом году СВО это мы завершим. Противник уже посыпался. Наши подразделения Министерства обороны России наступают по всем направлениям. Мы с вами в ближайшее время начнем видеть результат этой работы», — заявил Алаудинов.
По его словам, российские бойцы активно работают, качественно выполняя задачи на своих участках фронта.
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Элина Позднякова