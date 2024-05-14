Жителям Сумской области порекомендовали эвакуироваться

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Власти Сумской области Украины призвали граждан, проживающих вблизи к границе с Россией, эвакуироваться. Об этом пишет издание «РБК-Украина».
В настоящее время усилились обстрелы со стороны российских войск Белопольской общины. В связи с этим, жителям рекомендовали эвакуировать в 10-километровой зоне. В прошлом же году речь шла только о пяти километрах, подчеркнул начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.
По его словам, в настоящее время из Сумской области уже эвакуировались свыше 12,5 тысяч жителей, среди которых порядка двух тысяч детей.
Ранее появилась информация, власти региона объявили добровольную эвакуацию в Белопольской и Ворожбянской общинах. Пока что речи об обязательной эвакуации жителей не идёт.
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По его словам, в настоящее время из Сумской области уже эвакуировались свыше 12,5 тысяч жителей, среди которых порядка двух тысяч детей.
Ранее появилась информация, власти региона объявили добровольную эвакуацию в Белопольской и Ворожбянской общинах. Пока что речи об обязательной эвакуации жителей не идёт.
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Анастасия Чинкова