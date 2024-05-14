Украинские каналы показали брошенные стройматериалы для укреплений

Фото: iStock/Roman Novitskii
Украинские Telegram-каналы показали кадры брошенных стройматериалов для укреплений.
Укрепления планировалось создать в Харьковской области. Один из кадров опубликовал Telegram-канал Deep State.
Там видны брошенные так называемые «зубы дракона» для инженерного заграждения местности. Отмечается, что именно такие элементы показывали в поездках Зеленского во время анонсированных строительных работ в Харьковской области.
Также демонстрируются фотографии с брошенными стройматериалами, которые уже под контролем ВС РФ.
Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что взятие Волчанска в Харьковской области позволит армии РФ продолжить успешное продвижение в южном направлении.
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Там видны брошенные так называемые «зубы дракона» для инженерного заграждения местности. Отмечается, что именно такие элементы показывали в поездках Зеленского во время анонсированных строительных работ в Харьковской области.
Также демонстрируются фотографии с брошенными стройматериалами, которые уже под контролем ВС РФ.
Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что взятие Волчанска в Харьковской области позволит армии РФ продолжить успешное продвижение в южном направлении.
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Алёна Самарева