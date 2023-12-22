В результате пожара в жилом доме в Смоленской области погибли два человека

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В квартире многоэтажного дома в Сафоново, Смоленской области, произошел пожар, в результате которого два человека погибли, информирует МЧС РФ в своем Telegram-канале.
«Пожар произошел в квартире пятиэтажного дома в Сафоново. В момент возгорания жильцы спали, никто не смог предупредить о происходящем. На месте пожара были обнаружены три человека; один из них был передан медицинским специалистам, в то время как двое, к сожалению, скончались», — говорится в сообщении.В МЧС добавили, что пожар на площади 20 квадратных метров был потушен 10 специалистами и тремя единицами техники.
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