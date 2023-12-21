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В Ростовской области женщина и два ребёнка погибли в пожаре

МЧС: В Ростовской области женщина и два ребёнка погибли в пожаре
21 декабря 2023, 02:22
Фото: iStock/JTeivans

Фото: iStock/JTeivans

В Ростовской области в результате пожара в частном жилом доме погибли женщина и два ребёнка. Ещё одну женщину с ребенком удалось спасти, сообщает МЧС РФ в своём Телеграм-канале.

«Возгорание произошло в частном жилом доме. Сотрудники МЧС РФ спасли женщину и восьмилетнего ребёнка. К сожалению, женщина и двое детей трех лет и шести лет погибли», — говорится в публикации.

Уточняется, что возгорание произошло на 70 квадратах. В ликвидации пожара участвовали 36 спасателей и 13 единиц техники. Причина происшествия устанавливается.

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Над Викторией Петровой, обвиняемой в фейках о ВС РФ, издевались в психбольнице
21 декабря 2023, 02:42

Фото: iStock/shironosov

Жительница Санкт-Петербурга Виктория Петрова, которую обвиняют в распространении фейков о российской армии, заявила, что подверглась издевательствам в психиатрической больнице им. Скворцова-Степанова. Об этом сообщила её адвокат Анастасия Пилипенко в Телеграм-канале.
По словам правозащитницы, Петрову перевели в петербургскую психбольницу из СИЗО. Там обвиняемую принуждали раздеваться для телесного осмотра при мужчинах, заламывали руки, когда она отказывалась идти в душ в присутствии мужчин, связывали, угрожали избиением, привязывали к кровати за руки и ноги, а также кололи препараты, от которых женщина два дня не могла разговаривать.

«У нас все зафиксировано и описано. Кто причастен к унижениям и пыткам в больнице Скворцова-Степанова, нам известно. Заявления и жалобы отправлены», — говорится в публикации.

Сейчас Викторию Петрову перевели в другую палату, не связывают, не унижают и не колют транквилизаторы, добавила Пилипенко.

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В Латвии экс-главе Центробанка Римшевичу дали шесть лет за рыбалку в России
21 декабря 2023, 01:58

Фото: iStock/Sinenkiy

Бывшего председателя Центробанка (ЦБ) Латвии Илмара Римшевича приговорили к шести годам лишения свободы за рыбалку на Камчатке, оплаченную крупнейшим акционером латвийского банка Trasta komercbanka Игорем Буймистером. Об этом пишет The Financial Times.
«Илмар Римшевич приговорен к шести годам лишения свободы и конфискации активов за коррупцию. Это один из самых громких финансовых скандалов в стране за последнее время. Римшевич считает себя невиновным и планирует подать апелляцию», — говорится в публикации.

В 2018 году в Латвии завели дело, обвинив экс-главу ЦБ в получении взяток от руководства ныне закрытого банка Trasta komercbanka. По версии следствия, крупнейший акционер банка Игорь Буймистер оплатил рыбалку Римшевича на Камчатке, стоимость которой составила €7,5 тысяч. Взамен Римшевич давал правлению банка советы на фоне ряда требований со стороны Комиссии рынка финансов и капитала. По информации LSM, Буймистер дал показания против Римшевича и был освобожден от уголовной ответственности.

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В Ленинградской области осквернивший мемориал оштрафован на 1,4 млн рублей
СК: В Ленинградской области осквернивший мемориал оштрафован на 1,4 млн рублей
20 декабря 2023, 23:47

Фото: iStock/serggn

В Санкт-Петербурге мужчине, который в октябре 2022 года осквернил на Дороге жизни в Ленинградской области мемориал «Разорванное кольцо», назначили штраф в размере 1,4 млн рублей. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.
Уточняется, что инцидент случился на территории музейно-мемориального комплекса. Петербуржец краской нанёс у металлического постамента «85-мм зенитное орудие» и на памятный километровый столб № 39 нацистскую символику.

«Местный житель 1995 года рождения признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй «Реабилитация нацизма». По ходатайству следствия подсудимый был заключён под стражу. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 1 400 000 рублей», — говорится в Телеграм-канале ведомства.

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СК: В Рязани выясняют причину смерти ребёнка после посещения стоматологии

В Иркутской области завели дело о контрабанде леса на 920 млн рублей
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В Иркутской области завели дело о контрабанде леса на 920 млн рублей
В Иркутской области завели дело о контрабанде леса на 920 млн рублей — МВД
20 декабря 2023, 23:33

Фото: iStock/ALEKSEI BEZRUKOV

В Иркутской области правоохранители выявили контрабанду древесины на общую сумму более 920 миллионов рублей. Об этом пишет ТАСС.
«С августа 2015-го по сентябрь 2016 года фигуранты незаконно экспортировали за границу РФ свыше 202 тыс. куб. м древесины стоимостью более 920 млн рублей», — цитирует агентство слова официального представителя МВД Ирины Волк.

Подозреваемыми в совершении преступления стали члены организованной группы. Следствие считает, что организация - участник ВЭД - с августа 2015 по сентябрь 2017 года заключила несколько сделок с подставными фирмами. Так, у них покупалась древесина, которая впоследствии была незаконно вывезена за рубеж.

Следователи возбудили уголовное дело. В настоящее время один из предполагаемых организаторов преступления заочно заключен под стражу, в отношении женщины-бухгалтера избрана мера пресечения в виде запрета на ряд определённых действий. Все эпизоды контрабандного вывоза леса и ​круг лиц, причастных к совершению преступлений, устанавливаются.

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СК: В Рязани выясняют причину смерти ребёнка после посещения стоматологии
20 декабря 2023, 22:18

Фото: iStock/burcu saritas

После гибели ребёнка, посетившего частную стоматологическую клинику, в Рязани инициировали расследование, об этом сообщает Следственный комитет по региону в своём Telegram-канале.
Напомним, ранее стало известно, что 16 декабря трёхлетний мальчик получил процедуру хирургического вмешательства в одной из частных рязанских клиник. После лечения его отправили домой в удовлетворительном состоянии.

Дома мальчику стало плохо. Спустя два дня, 18 декабря, родители приняли решение вызвать сыну скорую помощь. Прибывшие на месте происшествия медики не успели спасти мальчика и смогли лишь констатировать его смерть.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. В настоящий момент устанавливается причина смерти мальчика и возможные лица, причастные к трагедии.

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#следственный комитет
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ХАМАС: бойцы движения убили за трое суток 25 израильских солдат
20 декабря 2023, 21:39

Фото: iStock/Motortion

Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады «Аль-Кассам» заявило об убийстве 25 израильских солдат и поражении 41 единицы военной техники Израиля в секторе Газа за последние трое суток. Об этом говорится в заявлении представителя военного крыла ХАМАС Абу Убейды в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что число жителей сектора Газа, погибших с момента эскалации 7 октября в результате ударов Израиля, возросло до 18,6 тысяч.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#смерть
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Гладков: Системы ПВО уничтожили БПЛА на подлёте к Белгороду
20 декабря 2023, 21:22

Фото: iStock/Naypong

Силы ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат на подлёте к Белгороду, об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», - прокомментировал ситуацию Гладков.

По предварительным данным, в результате падения устройства никто не пострадал, разрушений также нет.

Ранее стало известно о падении беспилотника в подмосковном Наро-Фоминске. Дрон потерпел крушение в районе Краснопресненского пруда. В настоящий момент место падения оцеплено, официальных комментарий по поводу произошедшего пока что получено не было.

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#пво
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Ребёнок погиб в ДТП в Калининградской области
20 декабря 2023, 21:08

Фото: iStock/izzzy71

В результате ДТП в Калининградской области погиб малолетний ребёнок, об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
По информации ведомства, авария произошла на Северном обходе в Гурьевском районе. Предварительно, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и влетел в дорожное ограждение.

В результате аварии пострадали два взрослых – водитель и его пассажирка. Ребёнок 2022 года рождения, который в момент аварии находился на руках у женщины и не был закреплён в специальном кресле, погиб не месте происшествия от полученных травм.

В настоящий момент на месте происшествия работают правоохранительные органы. Все подробности случившегося устанавливаются.

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112: В подмосковном Наро-Фоминске упал беспилотник
20 декабря 2023, 20:46

Фото: iStock/NatureNow

В городе Наро-Фоминск Московской области упал беспилотник, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, беспилотный летательный аппарат потерпел крушение в районе Краснопресненского пруда в Наро-Фоминска.

В настоящий момент территория, на которой разбился дрон, оцеплена, на месте происшествия работают экстренные службы. Из-за случившегося в оцепленном районе образовалась огромная пробка, жители подмосковья не могут добраться домой.

19 декабря украинский беспилотник был сбит в подмосковном Одинцово. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, вражеский аппарат был уничтожен с помощью дежурных сил ПВО.

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#беспилотник
#наро-фоминск
#подмосковье
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