В Ростовской области женщина и два ребёнка погибли в пожаре

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В Ростовской области в результате пожара в частном жилом доме погибли женщина и два ребёнка. Ещё одну женщину с ребенком удалось спасти, сообщает МЧС РФ в своём Телеграм-канале.
«Возгорание произошло в частном жилом доме. Сотрудники МЧС РФ спасли женщину и восьмилетнего ребёнка. К сожалению, женщина и двое детей трех лет и шести лет погибли», — говорится в публикации.
Уточняется, что возгорание произошло на 70 квадратах. В ликвидации пожара участвовали 36 спасателей и 13 единиц техники. Причина происшествия устанавливается.
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