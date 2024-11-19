Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Ульяновске горит Институт гражданской авиации

В Ульяновске горит Институт гражданской авиации

Фото: iStock/grafoto

Фото: iStock/grafoto

В Ульяновске огнем охвачено здание на территории Института гражданской авиации. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным издания, пожар произошел на крыше здания на улице Гагарина. Кровля охвачена сильным огнем. На место уже прибыли расчеты МЧС. Информации о пострадавших пока нет.

В центре Москвы 15 ноября загорелась квартира 57-летнего миллиардера Дмитрия Озерского. Пожар, как утверждается, произошел в квартире площадью 300 квадратных метров на Староконюшенном переулке на Арбате.



Владелец квартиры — Дмитрий Озерский, председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума, который занимается добычей краба и морепродуктов.

Читайте также:

В Подмосковье провели учения по тушению пожара на производстве после атаки дрона

В Орловской области пожар унёс жизни двух человек

В Екатеринбурге загорелась кровля больницы, люди выпрыгивают из окон
#мчс
#пожар
#кровля