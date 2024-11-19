В Ульяновске горит Институт гражданской авиации

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В Ульяновске огнем охвачено здание на территории Института гражданской авиации. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным издания, пожар произошел на крыше здания на улице Гагарина. Кровля охвачена сильным огнем. На место уже прибыли расчеты МЧС. Информации о пострадавших пока нет.
В центре Москвы 15 ноября загорелась квартира 57-летнего миллиардера Дмитрия Озерского. Пожар, как утверждается, произошел в квартире площадью 300 квадратных метров на Староконюшенном переулке на Арбате.
Владелец квартиры — Дмитрий Озерский, председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума, который занимается добычей краба и морепродуктов.
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В центре Москвы 15 ноября загорелась квартира 57-летнего миллиардера Дмитрия Озерского. Пожар, как утверждается, произошел в квартире площадью 300 квадратных метров на Староконюшенном переулке на Арбате.
Владелец квартиры — Дмитрий Озерский, председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума, который занимается добычей краба и морепродуктов.
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Элина Позднякова