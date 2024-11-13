В Севастополе на дороге произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб человек

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В Севастополе на улице Тараса Шевченко произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб водитель. По предварительной информации, причиной трагедии стало срабатывание взрывного устройства. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Сообщается, что взрыв прогремел во время движения автомобиля. После инцидента прохожие поспешили оказать помощь пострадавшему, вытащив его из машины. Мужчину передали медикам, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, водитель скончался.
Под днищем автомобиля образовалась дыра, что может свидетельствовать, что было установлено самодельное взрывное устройство. Власти проводят расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего и установления возможных виновных.
Ранее в жилом доме на севере Москвы произошел взрыв. В результате которого в квартире выбило стекла и начался пожар. Общая площадь возгорания составила 40 квадратных метров.
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Под днищем автомобиля образовалась дыра, что может свидетельствовать, что было установлено самодельное взрывное устройство. Власти проводят расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего и установления возможных виновных.
Ранее в жилом доме на севере Москвы произошел взрыв. В результате которого в квартире выбило стекла и начался пожар. Общая площадь возгорания составила 40 квадратных метров.
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Дарья Осипова