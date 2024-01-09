В результате взрыва в отеле в Техасе пострадал 21 человек

Фото: iStock/welcomia
В техасском городе Форт-Уэрт в результате взрыва в отеле пострадал 21 человек, один их которых находится в критическом состоянии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя местной полиции.
«Последний отчет указывает на 21 пострадавшего, один из которых находится в критическом состоянии, четверо серьезно пострадали, 14 были доставлены в местную больницу. Один из пострадавших добрался до больницы самостоятельно», — цитирует агентство слова собеседника.
В городском департаменте полиции также отметили, что пожарные, прибывшие на место взрыва, заметили запах газа и привлекли газового оператора.
Читайте также:
В США автомобиль врезался в ограждение Белого дома
В Забайкалье 27 вагонов поезда сошли с рельсов
В Аргентине программиста из России убили на пороге дома
Диана Аванесян