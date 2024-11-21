В РФ член китайской делегации похитил у коллег 6,5 млн рублей и паспорта

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Во Владивостоке член китайской делегации уговорил своих коллег отдать ему паспорта и 6,5 миллиона рублей для того, чтобы оформить сделку, а потом похитил деньги с документами и сбежал, проинформировал Телеграм-канал Baza.
8 ноября Гуо Сяомин, Ли Сюэчин и Юй Хайфэнь прибыли во Владивосток, они хотели найти поставщиков партии угля почти на семь миллионов рублей. Спустя несколько дней они встретились с одним из потенциальных партнёров в офисе и провели с ним переговоры. На деловой встрече говорил в основном Хайфэнь, который единственный из граждан Китая хорошо знал русский язык.
Вечером после переговоров мужчина сказал, что можно подписывать документы с новым поставщиком. Хайфэнь взял 6,5 миллиона рублей, которые предназначались для закупки партии угля, сумку с паспортами членов делегации и якобы поехал оформлять документы. Потом он перестал выходить на связь. Хайфэнь не отвечал на звонки начальства из Китая и коллег. Сейчас его ищут.
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