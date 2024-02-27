В Омске третьеклассник разбился насмерть, катаясь на перилах лестницы в подъезде

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В Омске девятилетнего ребенка нашли без признаков жизни в подъезде дома. Школьник упал в лестничный проем с шестого этажа. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу СУ СК РФ по региону.
Третьеклассник играл с 11-летним братом в подъезде многоэтажного дома на улице Молодогвардейская в Омске. Дети катались на перилах и девятилетний мальчик сорвался и упал вниз с высоты, получив травмы, несовместимые с жизнью.
По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В ходе расследования проверят безопасность конструкции, наличие ограждений и дадут оценку действиям сотрудникам обслуживающей дом управляющей компании.
Ранее сообщалось, что в Приморье ребенок погиб из-за оставленного без присмотра оружия. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В ходе расследования проверят безопасность конструкции, наличие ограждений и дадут оценку действиям сотрудникам обслуживающей дом управляющей компании.
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Алина Юрчак