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В Омске третьеклассник разбился насмерть, катаясь на перилах лестницы в подъезде

27 февраля 2024, 10:50
Фото: istock / znm

Фото: istock / znm

В Омске девятилетнего ребенка нашли без признаков жизни в подъезде дома. Школьник упал в лестничный проем с шестого этажа. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу СУ СК РФ по региону.
Третьеклассник играл с 11-летним братом в подъезде многоэтажного дома на улице Молодогвардейская в Омске. Дети катались на перилах и девятилетний мальчик сорвался и упал вниз с высоты, получив травмы, несовместимые с жизнью.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В ходе расследования проверят безопасность конструкции, наличие ограждений и дадут оценку действиям сотрудникам обслуживающей дом управляющей компании.


Ранее сообщалось, что в Приморье ребенок погиб из-за оставленного без присмотра оружия. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#уголовное дело
#ребёнок
#ук
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#смерть
#подъезд
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Видеокамеру с антенной обнаружили в доме напротив Минобороны РФ
27 февраля 2024, 11:47

Фото: iStock/artisteer

На чердаке дома на Фрунзенской набережной в Москве коммунальщики обнаружили видеокамеру с антенной, которая следила за зданием Минобороны РФ. Об этом пишет Mash.
Согласно сообщению, аппаратура была обнаружена случайно, когда сотрудники коммунальной службы делали обход. Уточняется, что камера была установлена на штатив и повёрнута объективом в стену, для того, чтобы не было бликов. Она также была оборудована передатчиком. По предварительным данным, камера вела круглосуточное наблюдение за обстановкой у здания Минобороны РФ, а также передавать картинку онлайн.

Камеру сняли и передали специалистам для изучения.

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#минобороны рф
#онлайн
#сотрудники
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Депутата из Алтайского края сняли с рейса «Победы» после дебоша
27 февраля 2024, 11:20

Фото: iStock/Diy1

Депутат Алтайского Заксобрания от КПРФ, член комитета по аграрной политике Артак Махсудян не смог пристегнуться к креслу в самолете и устроил крупный скандал с угрозами и оскорблениями в адрес бортпроводницы, после чего был снят с рейса. Об этом пишет Mash.
Уточняется, что Махсудян должен был лететь из Барнаула в Москву «Победой». Он устроился на кресле у аварийного выхода, однако не смог пристегнуться, так как для этого не хватило длины ремня. Тогда депутат попросил удлиненные ремень. Но бортпроводница пояснила ему, что на месте у аварийного выхода такая опция не предусмотрена и предложила ему пересесть.

После этого мужчина сильно разозлился, начал кричать и оскорблять проводницу. Пересаживаться он категорически отказался, мотивируя это тем, что у аварийного выхода больше места для ног.

Тогда начальник полета вызвал полицию. У Махсудяна еще раз уточнили, готов ли он пересесть, но получив отказ, депутата сняли с рейса.

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#мужчина
#депутат
#самолет
#полицейские
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ФСБ предотвратила теракт спецслужб Украины с химоружием в Запорожской области
27 февраля 2024, 10:19

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В Запорожской области сотрудники ФСБ провели операцию по задержанию трех граждан Украины, которые готовили теракт с применением боевого отравляющего вещества. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена попытка совершения украинскими спецслужбами террористического акта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО BZ», — говорится в сообщении.

В результате были задержаны три украинца трех граждан Украины. В ведомстве также уточнили, что найденные у них препараты были разработаны в США. Они используются для создания химического оружия массового поражения.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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#препараты
#нато
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Обвиняемый в теракте на Алтае готов искупить вину на СВО «с лопатой в руках» - видео
Целью обвиняемого в теракте на Алтае был «Уралвагонзавод»
27 февраля 2024, 10:06

Фото: istockphoto/fergregory

Обвиняемый в подготовке теракта в День города на центральной площади Рубцовска в Алтайском крае изначально должен был произвести разведку на предприятии российского военно-промышленного комплекса «Уралвагонзавод».
Об этом злоумышленник сам рассказал в разговоре с корреспондентом РИА Новости. Сначала куратор из «Легиона "Свобода России"»*, организации, которая его завербовала, назвал его целью «Уралвагонзавод». Затем его задание было изменено и целью стала администрация Рубцовска.

Мужчина говорит, что полностью раскаялся и готов искупить свою вину перед Родиной, для чего хотел бы отправиться на спецоперацию.

«Автомат мне, конечно, никто не доверит, но рыть окопы с лопатой в руках я вполне могу. И это тоже будет польза для страны», — сказал несостоявшийся террорист.

Он также добавил, что сотрудники ФСБ и спецназа при задержании действовали по отношению к нему «довольно жёстко», но строго в рамках закона. Поэтому слова украинских кураторов, которые при вербовке рассказывали мужчине, что Россия — это «прогнившая» страна, где царит беззаконие, — всего лишь дешёвая пропаганда, заключил обвиняемый.





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* ​Организация признана террористической и запрещена в РФ
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#администрация
#мужчина
#сотрудники
#сво
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В Подмосковье нашли обглоданные кошками тела мужчины и женщины
27 февраля 2024, 10:06

Фото: istock / Motortion

В подмосковном Сергиевом Посаде обнаружили тела мужчины и женщины, обглоданные кошками. Об этом сообщает источник РЕН ТВ.

По данным собеседника агентства, 26 февраля двух человек со следами обморожения нашли в строительном вагончике. Погибших обнаружил знакомый, который пришел в гости через две недели после последней встречи.

«Трупы были частично поедены кошками, находящимися в данном вагончике», – рассказал источник.
По данному факту проводится проверка. На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины смерти.

До этого сообщалось, что село девочки, пропавшей почти два месяца назад, нашли в Псковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#проверка
#женщины
#человек
#мужчины
#сотрудники
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#смерть
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В Мытищах «дрифтер» выложил в сеть запись поездки и получил десять штрафов
27 февраля 2024, 09:23

Фото: iStock/Apriori1

Молодого человека, совершавшего опасные автоманёвры на перекрёстке в Мытищах и выложившего видеозапись своего «дрифта» в сеть, нашли и оштрафовали, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Видеозапись полицейские обнаружили в ходе мониторинга Интернета. В кратчайшие сроки было установлено, кому принадлежит автомобиль, а также что за рулём во время «дрифта» находился 18-летний сын владельца. В отношении нарушителя было составлено десять протоколов об административных нарушениях, включая проезд на красный свет, нарушение правил разворота и прочее. Сумма штрафов составила 14 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
В полиции юноша объяснил, что хотел «понтануться» перед друзьями, и признал, что был неправ.

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#мытищи
#происшествие
#водитель
#штрафы
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Мужчина попытался убить несовершеннолетнюю студентку, выбросив ее с седьмого этажа
Житель Белгорода выбросил 17-летнюю студентку из Нигерии с седьмого этажа
27 февраля 2024, 09:23

Фото: istock / Snezhana Kudryavtseva

В Белгороде мужчина выкинул с балкона седьмого этажа 17-летнюю студентку из Нигерии. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Инцидент произошел около пяти утра 24 февраля в квартире дома на бульваре Юности. Девушка получила множество травм и переломов, но выжила.

«40-летний уроженец Дагестана пытался бить студентку БелГУ, сбросив ее с балкона седьмого этажа. Преступник задержан», – сообщил собеседник издания.
Возбуждено уголовное дело об убийстве. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что житель Астрахани изнасиловал беременную знакомую и выкинул ее в окно с пятого этажа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мужчина
#расследование
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#уголовное убийство
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Испанские власти с первого дня знали о присутствии в стране лётчика Кузьминова
27 февраля 2024, 09:07

Фото: istockphoto/NATALIA DE LA RUBIA

Власти Мадрида знали о присутствии в Испании лётчика-предателя Максима Кузьминова с того момента, как он приехал в страну. Его гибель отчасти обусловлена серией ошибок со стороны испанского правительства.
Об этом пишет издание El Mundo со ссылкой на информацию, полученную от неназванного чиновника. На прошлой неделе министр обороны Испании Маргарита Роблес заявляла, что власти не знали о том, что лётчик-перебежчик Кузьминов находился в стране. Однако газета опровергает слова главы Минобороны.

«Мадрид с первого дня знал о присутствии в Испании пилота, который в 2023 году угнал вертолёт из России на Украину», — цитируют авторы публикации госслужащего.

По словам источника издания, «Кузьминов наделал много шума с денежными средствами, которые были в его распоряжении», поэтому был таким заметным. Напомним, власти Королевства с Пиренеев до сих пор официально не подтвердили, что погибшим в провинции Аликанте был именно Кузьминов.

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#министр
#минобороны
#лётчик
#испания
#вертолёт
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Россиянин спрятал бомбу в ведре с грибами, чтобы взорвать ее в День города
На Алтае мужчина хотел устроить теракт в День города, замаскировав бомбу грибами
27 февраля 2024, 07:54

Фото: istock / Brutko

В Алтайском крае мужчина, планировавший теракт на центральной площади в День города Рубцовска, собирался замаскировать бомбу грибами. Об этом информируют РИА Новости.

Мужчина рассказал, что сделала пробную партию пороха, закупил компоненты для бомбы и телефон. Дальше он должен был купить грибы и положить сверху ведра, чтобы компоненты взрывчатки не были видны.

Участник отметил, что задержание спасло не только город от теракта, но и его самого от вероятной смерти из-за взрыва, управляемого удаленно. Сейчас ведется расследование по нескольким уголовным статьям, и обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного срока.

Ранее в ФСБ сообщили о предотвращении теракта в Лобне по заданию украинских спецслужб. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#грибы
#задержание
#день города
#теракт
#мужчина
#расследование
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