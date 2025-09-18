«Машу и Медведя», Инстасамку и Моргенштерна* назвали угрозой нацбезопасности Украины

18 сентября 2025, 13:53

На Украине назвали угрозой нацбезопасности Моргенштерна* и Инстасамку

Фото: iStock/Silent_GOS

Представитель уполномоченного по защите государственного языка на Украине Игорь Спиридонов заявил, что рэперы Моргенштерн* и Инстасамка, а также мультфильм «Маша и Медведь» представляют угрозу национальной безопасности Украины. Об этом сообщает местное издание.