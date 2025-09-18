«Машу и Медведя», Инстасамку и Моргенштерна* назвали угрозой нацбезопасности Украины
Представитель уполномоченного по защите государственного языка на Украине Игорь Спиридонов заявил, что рэперы Моргенштерн* и Инстасамка, а также мультфильм «Маша и Медведь» представляют угрозу национальной безопасности Украины. Об этом сообщает местное издание.
Общественник подчеркнул, что открытый доступ к трекам этих исполнителей и мультсериалу является «навязыванием русского языка».
Также он добавил, что «с моральной точки зрения ненормально слушать российскую музыку или смотреть российские фильмы».
Спиридонов отметил, что прослушивание треков российских артистов и просмотр фильмов и сериалов из России означает «монетизацию доходов РФ». По его мнению, большинство граждан Украины поддерживают запрет такого контента.
Ранее, 5 сентября, депутат Верховной рады Украины Ярослав Юрчишин выступил с инициативой запретить мультфильм «Маша и Медведь» на территории страны. Парламентарий потребовал заблокировать отдельный YouTube-канал с украинской озвучкой мультсериала, который насчитывает более 18 миллионов подписчиков и является самым популярным детским каналом в Украине.
