В Риме найдены убитыми россиянка и ее грудной ребенок
В Риме найдены тела россиянки Анастасии Трофимовой и ее 11-месячной дочери, пишет Corriere della Sera.
По данным посольства РФ, убийство произошло в начале июня. По информации ТАСС, подозреваемым оказался гражданин США Рексал Форд, представлявшийся кинопродюсером, что задержан в Греции.
По сообщениям соседей, он страдал алкогольной зависимостью. Издание Corriere della Sera сообщает, что ранее он был судим за домашнее насилие и вооруженное нападение. Sky News TG-24 информирует, что 5 июня 2024 года в одном из парков Рима были обнаружены тела россиянки и ее маленькой дочери со следами удушения.
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