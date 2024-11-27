В роддоме Ульяновска врач ввел беременной пациентке не тот препарат

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Беременной женщине по ошибке ввели не тот препарат в ульяновском роддоме на Сурова, пишет KP.RU. Уточняется, что персонал якобы спутал банки. Пациентку накачали транексамовой кислотой при проведении анестезии.
Женщина родила здоровых двойняшек, трагедия произошла уже после рождения детей. Пострадавшую перевезли в область, ее состояние оценивается как тяжелое. Сейчас за ее жизнь борются медики.
Открыто уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Врача, который перепутал препараты, задержали при попытке скрыться.
Региональный Минздрав проводит проверку, в прокуратуре и СК ситуацию никак не прокомментировали.
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Открыто уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Врача, который перепутал препараты, задержали при попытке скрыться.
Региональный Минздрав проводит проверку, в прокуратуре и СК ситуацию никак не прокомментировали.
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Никита Кротов