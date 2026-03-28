В российском регионе легковушка влетела в Камаз и загорелась

28 марта 2026, 16:05

Легковушка влетела в Камаз и загорелась в Ленобласти

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

Смертельное ДТП произошло на Мурманском шоссе во Всеволожском районе Ленинградской области. Легковой автомобиль Ford столкнулся с грузовиком «КамАЗ», после чего легковушка загорелась. В результате происшествия водитель легкового автомобиля погиб, сообщило в Max МЧС.