В российском регионе легковушка влетела в Камаз и загорелась
Смертельное ДТП произошло на Мурманском шоссе во Всеволожском районе Ленинградской области. Легковой автомобиль Ford столкнулся с грузовиком «КамАЗ», после чего легковушка загорелась. В результате происшествия водитель легкового автомобиля погиб, сообщило в Max МЧС.
По информации регионального ведомства, авария случилась в попутном направлении. На месте происшествия работали пожарно-спасательные подразделения 102-й и 150-й частей, сотрудники скорой помощи и ГИБДД.
В связи с проведением аварийно-спасательных работ движение по одной из двух полос в сторону Ленинградской области перекрыли. Обстоятельства и точные причины ДТП выясняются.
Ранее сообщалось об аварии в Якутии.
