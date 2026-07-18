В России двоюродный дед изнасиловал семилетнюю внучку и бросил в сарае
В Пермском крае двоюродный дедушка изнасиловал семилетнюю внучку. Об этом сообщает издание Parma News.
Родители оставили троих детей с пожилым родственником и отправились в магазин в соседнее село. Вернувшись, они нашли двоих малышей у соседей, а старшую дочь обнаружили раздетой в сарае. Отец заподозрил неладное и избил пенсионера, а мать вызвала полицию.
Педофил пытался спрятаться под кроватью в доме приятеля-собутыльника, но приехавшие на место полицейские арестовали его. Пострадавшую на скорой увезли в больницу, но вечером отпустили обратно домой.
Уточняется, что многодетные родители постоянно распивают спиртные напитки и нигде не работают. По словам очевидцев, в день происшествия они также были пьяны. В минувший четверг органы опеки забрали детей из семьи и отправили в лагерь в Кудымкар. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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