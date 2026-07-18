В России двоюродный дед изнасиловал семилетнюю внучку и бросил в сарае

18 июля 2026, 08:55

В Пермском крае задержали пенсионера, изнасиловавшего двоюродную внучку

Фото: iStock/juriskraulis

В Пермском крае двоюродный дедушка изнасиловал семилетнюю внучку. Об этом сообщает издание Parma News.