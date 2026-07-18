Российский студент поехал выполнять задание мошенников и попался

18 июля 2026, 07:32

В ДНР задержали студента из Иркутска за дропперство

Фото: iStock/blinow61

В ДНР в поселке Седово полицейские задержали 19-летнего жителя Иркутска, подозреваемого в работе дроппером на телефонных мошенников. Об этом сообщила пресс-служба МВД региона.