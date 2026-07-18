Российский студент поехал выполнять задание мошенников и попался
В ДНР в поселке Седово полицейские задержали 19-летнего жителя Иркутска, подозреваемого в работе дроппером на телефонных мошенников. Об этом сообщила пресс-служба МВД региона.
По данным ведомства, злоумышленники получили доступ к аккаунту молодого человека на «Госуслугах» под предлогом ремонта домофона. Затем, выдавая себя за сотрудников ФСБ, они пригрозили ему пожизненным сроком за финансирование террористов, но предложили «искупить вину». Студент под диктовку записал на видео присягу «внештатного сотрудника ФСБ» и стал выполнять указания.
На одолженные деньги он добрался до ДНР, забрал 1,5 млн рублей у обманутого жителя Мариуполя и передал их «силовикам». Следующим заданием должен был стать визит к семье в Новоазовском муниципальном округе, но планам помешала полиция. Все деньги вернули пострадавшим.
Ранее сообщалось, что в Кемерове сотрудники МВД, УФСБ и Росгвардии пресекли деятельность организованной группы, которая обеспечивала работу телефонных мошенников.
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