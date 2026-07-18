Жуткая авария в ХМАО унесла жизни двух человек

18 июля 2026, 07:48

Два человека погибли в ДТП на трассе в ХМАО

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Югры

Два человека погибли, еще трое, включая ребенка, пострадали в ДТП на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Югры в своем канале в мессенджере Max.