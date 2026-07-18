Жуткая авария в ХМАО унесла жизни двух человек
Два человека погибли, еще трое, включая ребенка, пострадали в ДТП на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Югры в своем канале в мессенджере Max.
Смертельная авария произошла ночью 18 июля на 36-м километре автодороги Сургут – Когалым. Предварительно, 27-летняя девушка за рулем Nissan Tiida выехала на встречную полосу и столкнулась с ВАЗ-21099 под управлением 20-летнего парня.
В результате водитель «девяносто девятой» и его 18-летний пассажир скончались на месте до приезда медиков. Автоледи и двух ее пассажиров 1994 и 2025 года рождения с травмами госпитализировали с различными травмами.
В настоящее время на месте работают автоинспекторы и следственно-оперативная группа. Все причины и обстоятельства трагедии выясняются.
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