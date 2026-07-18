Достижения.рф

Извержение вулкана произошло на Камчатке

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 12 км
Фото: iStock/Vershinin-M

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 12 километра над уровнем моря. Об этом сообщил Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук» в мессенджере Max.



До этого Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) сообщала о выбросе столба пепла на высоту 8,8 километра, который продолжался пять минут. Его зафиксировали 18 июля в 07:30 по местному времени. Пепловое облако распространилось на 75 километров к востоку от исполина, высоту столба и направление узнали по спутниковым данным Himawari-9.

Шивелуч — один из самых активных вулканов Камчатки. Его высота составляет 3283 метра над уровнем моря, а возраст — около 70 тысяч лет.

Ранее сообщалось, что в Индонезии зафиксировали не менее пяти извержений вулкана Семеру.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0