Извержение вулкана произошло на Камчатке
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 12 километра над уровнем моря. Об этом сообщил Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук» в мессенджере Max.
До этого Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) сообщала о выбросе столба пепла на высоту 8,8 километра, который продолжался пять минут. Его зафиксировали 18 июля в 07:30 по местному времени. Пепловое облако распространилось на 75 километров к востоку от исполина, высоту столба и направление узнали по спутниковым данным Himawari-9.
Шивелуч — один из самых активных вулканов Камчатки. Его высота составляет 3283 метра над уровнем моря, а возраст — около 70 тысяч лет.
Ранее сообщалось, что в Индонезии зафиксировали не менее пяти извержений вулкана Семеру.
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