Извержение вулкана произошло на Камчатке

18 июля 2026, 08:40

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 12 км

Фото: iStock/Vershinin-M

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 12 километра над уровнем моря. Об этом сообщил Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук» в мессенджере Max.