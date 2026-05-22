В Подмосковье водитель мопеда погиб, обгоняя грузовик по обочине
В Орехово-Зуеве водитель мопеда погиб при столкновении с грузовиком во время движения по обочине. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.
ДТП произошло днём 22 мая. Мужчина 1998 года рождения управлял мопедом. В какой-то момент он предпринял попытку обогнать движущийся грузовик по обочине. Однако в ходе манёвра водитель мопеда допустил касательное столкновение с грузовым автомобилем Volvo.
От удара мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Полиция организовала проверку по факту аварии. Специалисты устанавливают детали и все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось о серьёзном ДТП на юге Москвы. Там автобус наехал на грузовик, в результате чего пострадали водитель и пять пассажиров.
