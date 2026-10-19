В России ливанец получил срок за контрабанду почти 90 кг наркотиков

19 октября 2026, 13:20

В России ливанец получил 16 лет за контрабанду наркотиков в страну

Фото: istockphoto/OlFedv

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор гражданину Ливана Джозефу Адчити, экстрадированному из Перу. За контрабанду и незаконный оборот почти 90 кг наркотиков он проведет 16 лет в колонии строгого режима.