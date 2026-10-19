В России ливанец получил срок за контрабанду почти 90 кг наркотиков
Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор гражданину Ливана Джозефу Адчити, экстрадированному из Перу. За контрабанду и незаконный оборот почти 90 кг наркотиков он проведет 16 лет в колонии строгого режима.
По данным объединенной пресс-службы судов города, свою вину Адчити не признал, пишет ТАСС. Сначала он утверждал, что приехал в Россию для осмотра автомобилей, а позже заявил, что ему поручили проверить товар, поскольку ему и его семье якобы угрожали.
О том, что мужчину экстрадировали в Россию из Перу, стало известно в июне 2025 года. По информации Генпрокуратуры РФ, Адчити в составе организованной группы участвовал в контрабанде и пересылке наркотиков, а также в покушении на контрабанду и незаконный сбыт в общей сложности более 89 кг веществ.
Для конспирации злоумышленники доставляли наркотики в Санкт-Петербург удаленным способом — через тайники в контейнерах с грузом бананов на трансатлантических судах, курсировавших между Эквадором и Россией. Затем вещество помещали в тайники в грузовых машинах для дальнейшей перевозки через границу России и Грузии в Турцию.
Деятельность преступной группы пресекли в 2015 году. Активных участников задержали и привлекли к ответственности, однако Адчити скрылся и выехал за границу. По поручению российской Генпрокуратуры в августе 2017 года его объявили в международный розыск, а в январе 2025 года задержали в Перу. Запрос о выдаче фигуранта правоохранительным органам России перуанская сторона удовлетворила.
Читайте также: