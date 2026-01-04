Стало известно, куда направлялась семья Усольцевых в день исчезновения

04 января 2026, 09:03

Семья Усольцевых шла к «камню желаний» на горе Мальвинка

Фото: iStock/mtv2020

Семья Усольцевых, пропавшая в сентябре в горной тайге Красноярского края, направлялась к «камню желаний» на горе Мальвинка. Об этом сообщила заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по региону Яна Сырымбетова.





По ее словам, которые приводит ТАСС, эта версия косвенно подтверждается показаниями свидетелей, которые в то же время находились на Кутурчинском белогорье. Туристы рассказали, что сначала они ошиблись маршрутом, однако вскоре вернулись к тропе, ведущей к горе Буратинка. Примерно через полчаса туда должны были приехать Усольцевы.

«Если бы они отправились четко к Буратинке, эти бы ребята их встретили в любом случае — или по пути на гору, или обратно. Но они Усольцевых не видели», — пояснила Сырымбетова.