«Спрячь его»: драка с полуголым россиянином попала на видео

04 января 2026, 10:07

В Батайске на видео сняли драку с полуголым парнем на парковке

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Драка на парковке произошла из-за просьбы закурить в Батайске Ростовской области. Об этом сообщает телеграм-канал «ЧП Таганрог».