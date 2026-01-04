«Спрячь его»: драка с полуголым россиянином попала на видео
Драка на парковке произошла из-за просьбы закурить в Батайске Ростовской области. Об этом сообщает телеграм-канал «ЧП Таганрог».
По словам очевидцев, все началось с того, что компания мужчин попросила у прохожего сигарету. На опубликованных кадрах видно, как трое человек избивают полуголого юношу.
Когда они отходят, молодой человек встает и идет к автомобилям, попутно доставая перцовый баллончик. На записи слышно, как мужчина за кадром просит спрятать его. Чем закончился конфликт, неизвестно.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске группа мужчин устроила драку, после чего прозвучали выстрелы. Инцидент случился в микрорайоне Климовск возле торгового центра «Гран».
