Mash: В Дагестане задержали пятерых человек, готовивших теракт против МВД
В Дагестане задержали пятерых человек, готовивших теракт против полицейских. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Gor.
В материале указывается, что уголовное дело против мужчин уже возбудили. Они являются жителями республики.
30 сентября сообщалось о задержании четырех человек, планировавших, по версии следствия, подрыв полицейского участка в Буйнакском районе. Уточнялось, что один из фигурантов приобрел компоненты для взрывчатки. Злоумышленники находятся под стражей.
Ведется следствие.
