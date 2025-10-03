Достижения.рф

Mash: В Дагестане задержали пятерых человек, готовивших теракт против МВД

Фото: istockphoto/blinow61

В Дагестане задержали пятерых человек, готовивших теракт против полицейских. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Gor.



В материале указывается, что уголовное дело против мужчин уже возбудили. Они являются жителями республики.

30 сентября сообщалось о задержании четырех человек, планировавших, по версии следствия, подрыв полицейского участка в Буйнакском районе. Уточнялось, что один из фигурантов приобрел компоненты для взрывчатки. Злоумышленники находятся под стражей.

Ведется следствие.

Никита Кротов

