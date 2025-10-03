Россиянка разозлилась на плачущего ребенка и сделала ему смертельный укол
Жительницу Бурятии осудят за расправу над двухмесячным сыном. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по республике в телеграм-канале.
По версии следствия, все произошло в ночь на 9 октября 2024 года на улице 502 км в Улан-Удэ. Мать разозлилась на плачущего ребенка и ударила его по голове. Затем она сделала несколько уколов сильнодействующего препарата в его голову. Мальчик скончался на месте от несовместимых с жизнью травм.
После этого женщина хотела скрыться в квартире знакомого, но там ее задержали. Против нее завели дело по статье об убийстве. Сейчас она ожидает суда.
