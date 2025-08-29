В Приморье грибник попал в реанимацию после встречи с медведем в лесу

29 августа 2025, 09:46

Фото: iStock/DrDjJanek

Жителя Приморского края увезли на скорой после встречи с медведем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.





Инцидент произошел в 400 метрах от поселка Шумный. Мужчина отправился в лес за грибами и по дороге встретил дикого зверя. Хищник напал на грибника и оставил ему серьезные травмы, после чего скрылся в зеленом массиве.



Пострадавшего экстренно доставили в Кавалеровскую районную больницу. Изначально его состояние было тяжелым, однако сейчас оно оценивается как стабильное. Пациента уже вакцинировали от столбняка и бешенства, переводить в другие медучреждения его не собираются.

«Судя по всему, они незаметно друг для друга оказались в опасной близости, и оба сильно испугались, обнаружив друг друга», — цитирует агентство слова директора центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева.