В Приморье грибник попал в реанимацию после встречи с медведем в лесу
Жителя Приморского края увезли на скорой после встречи с медведем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.
Инцидент произошел в 400 метрах от поселка Шумный. Мужчина отправился в лес за грибами и по дороге встретил дикого зверя. Хищник напал на грибника и оставил ему серьезные травмы, после чего скрылся в зеленом массиве.
Пострадавшего экстренно доставили в Кавалеровскую районную больницу. Изначально его состояние было тяжелым, однако сейчас оно оценивается как стабильное. Пациента уже вакцинировали от столбняка и бешенства, переводить в другие медучреждения его не собираются.
«Судя по всему, они незаметно друг для друга оказались в опасной близости, и оба сильно испугались, обнаружив друг друга», — цитирует агентство слова директора центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева.По данным телеграм-канала Amur Mash, при поступлении в медучреждение пострадавшего сразу же перевели в реанимацию.