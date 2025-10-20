В России остановили поиски загадочно исчезнувшего школьника

20 октября 2025, 19:19

В Подмосковье приостановили поиски пропавшего 14-летнего зацепера из Лобни

Фото: iStock/Adam Bartosik

В Подмосковье приостановили поиски пропавшего 14-летнего мальчика из Лобни. Об этом сообщает msk1.ru со ссылкой на поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».





По данным портала, подросток вышел из дома около недели назад и неожиданно перестал выходить на связь. С тех пор о его судьбе ничего не известно.



Предполагается, что он связался с зацеперами. Через четыре дня после его исчезновения следователи возбудили уголовное дело. К операции подключились десятки неравнодушных жителей. Однако, как пояснил один из волонтеров, пока поиски не дали никаких результатов.



Отец школьника Михаил в беседе с корреспондентами подтвердил, что его сына больше не пытаются найти, но он не знает, по какой причине.

«Ждем информацию от следствия. Нам сказали ждать информацию, и все, они ничего не комментируют», — сказал он.