В России освободили напавшего на сотрудника МВД американца
Освобожденного из российского заключения гражданина США Роберта Гилмана доставят в госпиталь штата Техас для прохождения полного медицинского обследования и получения необходимой терапии. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на осведомленные источники.
Отмечается, что члены семьи бывшего морпеха уже вылетели в Техас, чтобы находиться рядом с ним в период госпитализации. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что его российский коллега Владимир Путин принял решение освободить Гилмана на гуманитарных основаниях.
Акцент сделали на том, что речь не идет о каких-либо обменных процедурах или передаче других заключенных. Инцидент, приведший к аресту американца, произошел 17 января 2022 года.
Тогда Гилмана, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, сняли с поезда сообщением «Сухуми — Москва» за грубое нарушение общественного порядка и доставили в отдел полиции Воронежа. В участке он совершил нападение на сотрудника МВД, за что в октябре того же года его приговорили к 4,5 года лишения свободы.
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