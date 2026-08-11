В России освободили напавшего на сотрудника МВД американца

11 августа 2026, 22:14

AP: Освобожденный в России американец Гилман едет в техасскую больницу

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

Освобожденного из российского заключения гражданина США Роберта Гилмана доставят в госпиталь штата Техас для прохождения полного медицинского обследования и получения необходимой терапии. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на осведомленные источники.