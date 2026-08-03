Мужчина напал с ножом на двух человек в Подмосковье, ему предъявили обвинение
Солнечногорскому жителю предъявили обвинение в убийстве и покушении на убийство двух знакомых. Подробности раскрыл СК.
Как установило следствие, утром в понедельник в Солнечногорске обвиняемый напал с ножом на двух своих знакомых. Один из пострадавших — 44-летний местный житель — скончался на месте от полученных травм. Второго мужчину, 48 лет, с резаными ранами плеча и предплечья госпитализировали.
Подозреваемого уже задержали и в ближайшее время его допросят в следственном отделе. На месте происшествия работают криминалисты, проводятся осмотр, опрос свидетелей и подготовка судебных экспертиз. Уголовное дело возбудили 3 августа.
Ранее в Екатеринбурге рецидивист напал с ножом на подростка. Подробности в нашем материале.
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