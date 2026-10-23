В России отчим жестоко избивал пасынка и переложил вину на жену
Камчатский краевой суд отказал защите 34-летнего мужчины, отбывающего наказание за жестокое обращение с 10-летним пасынком, в смягчении приговора. Об этом сообщили в пресс-служба инстанции во «ВКонтакте».
По версии следствия, с октября 2025 по февраль 2026 года отчим систематически оскорблял и избивал мальчика: наносил удары руками по голове, пинал и унижал нецензурной бранью. Однажды поводом стали сломанный ключ от входной двери и плохая школьная оценка. Мужчина пригрозил отправить пасынка в детский дом, таскал его по квартире и избивал, в том числе дважды ударил головой о край ванны.
Следующим утром учителя заметили у ученика множественные кровоподтеки и вызвали полицию. Мать пострадавшего сначала заявила, что сына избили сверстники, но позже рассказала о домашнем насилии. Отчим пришел в школу и пытался переложить вину на женщину, но после разговора с правоохранителями сознался в содеянном.
Мальчика изъяли из семьи. В июле 2026 года горсуд признал мужчину виновным в истязании несовершеннолетнего, приговорил его к трем годам колонии общего режима и взыскал 400 тысяч рублей в пользу пострадавшего. Защита обжаловала это решение, но краевой суд оставил его в силе. Сейчас ребенок живет в другой семье.
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