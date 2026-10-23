В России отчим жестоко избивал пасынка и переложил вину на жену

23 октября 2026, 12:05

Суд на Камчатке отказал избивавшему пасынка мужчине в смягчении приговора

Фото: iStock/Backiris

Камчатский краевой суд отказал защите 34-летнего мужчины, отбывающего наказание за жестокое обращение с 10-летним пасынком, в смягчении приговора. Об этом сообщили в пресс-служба инстанции во «ВКонтакте».