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В Красноярске выяснилась возможная причина смерти подростка на улице

ТАСС: В Красноярске умерший подросток мог надышаться газом
Фото: istockphoto/maxim4e4ek

В Красноярске предварительно установили причину смерти подростка, скончавшегося во время прогулки в сквере на улице. По данным оперативных служб региона, он мог отравиться из-за вдыхания паров газа, пишет ТАСС.



Инцидент произошел 21 октября. Школьник находился с друзьями, когда потерял сознание. Прибывшие на место сотрудники скорой медицинской помощи констатировали его смерть.

По факту произошедшего идет проверка. Назначили судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти. По результатам всех мероприятий примут процессуальное решение.

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Никита Кротов

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