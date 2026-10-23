В Красноярске выяснилась возможная причина смерти подростка на улице
В Красноярске предварительно установили причину смерти подростка, скончавшегося во время прогулки в сквере на улице. По данным оперативных служб региона, он мог отравиться из-за вдыхания паров газа, пишет ТАСС.
Инцидент произошел 21 октября. Школьник находился с друзьями, когда потерял сознание. Прибывшие на место сотрудники скорой медицинской помощи констатировали его смерть.
По факту произошедшего идет проверка. Назначили судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти. По результатам всех мероприятий примут процессуальное решение.
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