В России отец шесть лет избивал сына кочергой за провинности

05 августа 2025, 10:12

На Алтае осудят отца, шесть лет избивавшего сына кочергой за провинности

Фото: iStock/John Kevin

На Алтае осудят 52-летнего жителя Шелаболихинского района, который на протяжении шести лет избивал собственного сына. Об этом сообщает региональный следком.





По версии следствия, в период с 2019 по 2025 год, когда мужчина изрядно выпивал, он систематически наносил ребенку побои кулаками и кочергой за малейшую провинность. Впервые он поднял руку на мальчика, когда тому было семь лет.



В отношении нерадивого отца возбудили уголовное дело по статьям об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Максимальное наказание по ним — семь лет колонии.



«Следователем в органы системы профилактики направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений», — передает ведомство.