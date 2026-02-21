Пассажиры и экипаж приземлившегося на Ямале вертолета получили медпомощь
Медпомощь пассажирам и членам экипажа вертолёта Ми-8, совершившего вынужденную посадку в Ямало-Ненецком автономном округе, оказали на месте. По данным пресс-службы регионального депздрава, серьёзных травм у людей не обнаружили, угрозы жизни нет, пишет РИА Новости.
Как уточнили в авиакомпании «Ямал», утром в субботу Ми-8 вылетел из посёлка Панаевск (Ямальский район) в Яр-Сале, однако был вынужденным приземлиться. Все находившиеся на борту остались живы. За пассажирами и экипажем из Салехарда отправили резервный борт. После жёсткой посадки проверку начала Уральская транспортная прокуратура.
Также гид подчеркнул, что ледовая обстановка на Байкале неоднородная, поэтому «универсальных» безопасных маршрутов там не существует.
