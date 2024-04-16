В России подтвердили связь террористов из «Крокуса» с Украиной

Фото: сайт Кремля
Следствие подтвердило и процессуально закрепило непосредственную связь исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» с украинскими националистами. Об этом на открытии совещания по национальной безопасности в Архангельске заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
Он также пообещал, что все исполнители, пособники и организаторы страшного теракта, который унёс сотни жизней, понесут заслуженные наказания.
Патрушев добавил, что кара настигнет всех преступников, как бы тщательно они не пытались скрываться и запутывать свои следы.
Ранее в этот день сообщалось, что последний, двенадцатый, фигурант дела о теракте обжаловал арест. Речь идёт об уроженце Таджикистана Шарипзоде Мухаммад Зоире*.
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*внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Патрушев добавил, что кара настигнет всех преступников, как бы тщательно они не пытались скрываться и запутывать свои следы.
Ранее в этот день сообщалось, что последний, двенадцатый, фигурант дела о теракте обжаловал арест. Речь идёт об уроженце Таджикистана Шарипзоде Мухаммад Зоире*.
Читайте также:
СК получил значимые данные о причастности украинских спецслужб к теракту в «Крокусе»
Небензя заявил, что в причастности Киева к теракту в «Крокусе» нет сомнений
Глава МИД Таджикистана призвал наказать всех причастных к теракту в «Крокусе»
*внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Анастасия Чинкова