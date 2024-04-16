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В России подтвердили связь террористов из «Крокуса» с Украиной

Патрушев подтвердил связь террористов из «Крокуса» с украинскими националистами
16 апреля 2024, 13:18
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Следствие подтвердило и процессуально закрепило непосредственную связь исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» с украинскими националистами. Об этом на открытии совещания по национальной безопасности в Архангельске заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
Он также пообещал, что все исполнители, пособники и организаторы страшного теракта, который унёс сотни жизней, понесут заслуженные наказания.

Патрушев добавил, что кара настигнет всех преступников, как бы тщательно они не пытались скрываться и запутывать свои следы.



Ранее в этот день сообщалось, что последний, двенадцатый, фигурант дела о теракте обжаловал арест. Речь идёт об уроженце Таджикистана Шарипзоде Мухаммад Зоире*.

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*внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#теракт
#крокус сити холл
#украина
#николай патрушев
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Названа причина аварийной посадки самолета, летевшего из Сочи в Москву
Пилот летевшего из Сочи в Москву самолета пролил чай на панель приборов
16 апреля 2024, 14:05

Фото: iStock/ViktorCap

Пилот российской авиакомпании случайно пролил чай на панель приборов в самолете. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».
Инцидент произошел на борту Airbus A320, который выполнял рейс из Сочи в Москву утром 12 апреля. Из-за того, что пилот пролил чай, сгорел блок системы предупреждения столкновения воздушных судов в воздухе TCAS, а в кабине пилотов появился запах гари.

После в аэропорту Шереметьево был объявлен сигнал тревоги с синим кодом. Приземление прошло благополучно.

Ранее сообщалось, что у самолёта Sukhoi Superjet 100, выполнявшего рейс Москва-Петербург, после взлёта из Внуково отказал один из двигателей. Командир воздушного судна запросил экстренную посадку и спустя короткое время борт благополучно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево.

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«Если умру — не пускай на самотёк»: Погибшая после пластики женщина предчувствовала смерть

Женщина умерла после операции по подтяжке живота в частной клинике
#шереметьево
#самолет
#пилот
#москва
#сочи
#чай
#инцидент
#петербург
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В столичном ресторане задержали этническую банду, вымогающую деньги у застройщика
16 апреля 2024, 13:52

Фото: iStock/ViktorCap

Членов этнической преступной группировки задержали за вымогательство крупной суммы у главы одной из столичных строительных компаний, операцию провели сотрудники Управления ФСБ по Москве и Московской области совместно полицией, сообщает пресс-служба главка ФСД по столичному региону.
Всё началось с того, что заместителю директора компании-застройщика поручили сопровождать один проект в Московском регионе. По окончании строительства он должен был получить премию в размере 25% от чистой прибыли за выполнение подряда. Однако сотрудник начал требовать свою премию ещё во время строительства, а когда получил отказ, стал саботировать работу, из-за чего был уволен.

После увольнения бывший замдиректора обратился за помощью к членам этнического преступного сообщества. Бандиты начали звонить гендиректору фирмы и, угрожая расправой, требовать «обещанные» 25% прибыли и ещё 30 млн рублей сверху — якобы за одобрение проекта надзорными органами.

Гендиректор обратился в полицию. Операцию по поимке вымогателей было решено провести в одном из ресторанов Москвы.

«Генеральный директор фирмы, действуя под контролем сотрудников ФСБ, передал вымогателям часть требуемых ими денег в размере 5 млн рублей, после чего злоумышленников задержали», — говорится в сообщении.
Против задержанных завели уголовное дело по статье «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в целях получения имущества в особо крупном размере». В настоящее время следствие работает над выявлением всех причастных к этому преступлению.

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#криминал
#фсб
#вымогательство
#москва
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«Если умру — не пускай на самотёк»: Погибшая после пластики женщина предчувствовала смерть
Mash: Погибшая после пластической операции женщина предчувствовала гибель
16 апреля 2024, 13:51

Фото: iStock/simpson33

Муж погибшей после пластической операции женщины рассказал, что супруга предчувствовала трагичный исход. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Мужчина поделился, что перед операцией у Юлии было предчувствие. Ей пришлось даже перенести операцию на некоторое время, поскольку у нее был низкий гемоглобин.

Последнее время Юлия сильно переживала и перед поездкой в клинику попросила не спускать всё на самотёк, если она умрет.

Напомним, 14 апреля 40-летней Юлии П. сделали абдоминопластику в московской частной клинике. На следующий день после операции женщина пожаловалась на плохое самочувствие и через некоторое время скончалась. СК РФ возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

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#клиника
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Женщина умерла после операции по подтяжке живота в частной клинике
СК возбудил дело после смерти пациентки в частной клинике в Москве
16 апреля 2024, 13:37

Фото: iStock/kieferpix

Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после гибели пациентки в одной из столичных частных клиник, где ей выполняли операцию по подтяжке живота. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК РФ в Telegram-канале.
14 апреля 40-летней Юлии П. сделали абдоминопластику в московской частной клинике. На следующий день после операции женщина пожаловалась на плохое самочувствие и через некоторое время скончалась. По предварительным данным, из-за оторвавшегося тромба.

Сотрудники СК РФ проводят обыск в клинике, изучают и изымают служебные и медицинские документы. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз.

Ранее сообщалось, что бизнесмен и продюсер Петр Гаврилов скоропостижно скончался после операции в клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова. Врачи провели процедуру по уменьшению желудка 17 февраля.

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#женщина
#хирург
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Невиновную американку арестовали из-за перепутанных отпечатков пальцев
16 апреля 2024, 13:32

Фото: iStock/Wirestock

Невиновную женщину арестовали в Штатах вместо беглянки, которую разыскивают с 1999 года, пишет ABC15.
Шесть федеральных агентов задержали 66-летнюю Пенни Маккарти в марте. По их данным, она не та, за кого себя выдает, а 70-летняя Кэрол Энн Розак. Ее 25 лет искали за нарушение условий досрочного освобождения.

После проверки выяснилось, что ее отпечатки пальцев совпадают с отпечатками Розак. В дело вмешался телеканал ABC15, который провёл собственное расследование и помог доказать суду, что она Маккарти.

Через два дня судья отменил предстоящее заседание и закрыл дело, которое было возбуждено против Маккарти. Служба маршалов США повторно проверила отпечатки пальцев и пришла к выводу, что они не совпадают.

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#сша
#суд
#тюрьма
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Женщина избила ребенка половником
СК возбудил дело против жительницы Махачкалы, регулярно избивавшей дочь
16 апреля 2024, 13:28

Фото: iStock/SB Arts Media

СК возбудил уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимой 32-летней местной жительницы Махачкалы, подозреваемой в истязании своей 4-летней дочери.
По версии следствия, женщина с января по март 2024 года на постоянной основе избивала свою малолетнюю дочь.

«29 марта 2024 года подозреваемая, продолжая истязать свою 4-летнюю дочь, совершила насильственные действия в отношении последней путем неоднократного нанесения ударов металлическим предметом, причинив последней легкий вред здоровью», — говорится в сообщении.

Металлическим предметом, которым женщина избила дочь, оказался половник.

Сообщается, что в настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий. Органы опеки забрали девочку у матери.

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#женщина
#опека
#следственный комитет
#мать
#девочка
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В Подмосковье потушили первые лесные пожары
16 апреля 2024, 13:03

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Первые лесные пожары в этом году потушили в Московской области, они возникли на территории Виноградовского и Шатурского лесничеств, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.
«Общая площадь возгорания составила 0,64 гектара. Один пожар, начавшийся в трёх километрах от города Рошаль, был обнаружен при помощи системы видеомониторинга. Второй пожар произошёл в двух километрах от деревни Ратмирово, его заметила в ходе наземного патрулирования лесная охрана», — рассказал — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов, курирующий лесное хозяйство.

Оба пожара были низовыми, устойчивыми. Пожар в лесу у города Рошаль возник по вине людей, во втором случае огонь перешел на лесной фонд с соседних участков. Оба пожара были потушены в день обнаружения. В борьбе с огнём принимали участие 12 человек, было использовано семь единиц техники.

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#владислав мурашов
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Уральского коррупционера-десантника освободили после участия в СВО
16 апреля 2024, 12:53

Фото: iStock/Synthetic-Exposition

Главу Союза десантников Урала Евгения Тетерина освободили от наказания после участия в спецоперации, пишет ТАСС.
Как рассказал адвокат Дмитрий Бушухин, приговоренного к девяти годам колонии за посредничество в даче взятки Тетерина освободили от наказания. Причина решения — участие фигуранта в спецоперации. Решение вынес Верх-Исетский районный суд.

Кроме этого, десантника освободили от выплаты штрафа в размере 25 миллионов рублей. Сам Тетерин должен был отбывать наказание за попытку передачи 3 миллионов рублей должностным лицам от директора «Уралщебень».

Ущерб природе составил 400 миллионов рублей. Деньги предназначались для силовиков, чтобы они закрыли уголовное дело.

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#россия
#спецоперация
#суд
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Учитель из Краснодара получила срок за продажу военной продукции в США и Японию
ФТС: в Краснодаре педагог получила 4 года колонии за продажу военной продукции
16 апреля 2024, 12:36

Фото: iStock/Artfully79

Сотрудники таможни раскрыли схему контрабанды военной продукции, организованную педагогом из Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС России.
Отмечается, что россиянка размещала объявления о продаже военных товаров на интернет-сервисах. Затем она выходила на заказчиков.

Первая посылка, содержащая оптический прицел для крупнокалиберных пулемётов «Утёс» и «Корд», была отправлена в Японию, но оперативно перехвачена силовиками в декабре 2021 года. В декларации к грузу было указано, что пересылается сувенир.

Перехват посылки оперативниками не остановил женщину, которая через три месяца отправила вторую — с ночным прицелом для снайперской винтовки — в США. Она также была перехвачена.

В результате удалось установить личность отправителя. В квартире женщины прошли обыски, в результате которых были обнаружены оптические и коллиматорные прицелы для снайперских винтовок, элементы стрелкового оружия, уже готовые к пересылке за границу.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Свою вину она признала полностью. Суд вынес ей приговор в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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#таможня
#контрабанда
#оружие
#учитель
#краснодарский край
#уголовное дело
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