В Ставропольском крае 13-летний подросток спровоцировал ДТП с пострадавшим
В Ставропольском крае 13-летний подросток спровоцировал ДТП. Об этом сообщает прокуратура региона.
Дорожно-транспортное происшествие случилось в Новопавловске. На перекрёстке столкнулись автомобили «Лада Гранта» и Ford.
Установлено, что за рулём иномарки находился несовершеннолетний, который не уступил дорогу женщине на отечественной легковушке. В результате столкновения 46-летняя водитель «Лады» получила травмы — ей потребовалась медицинская помощь.
Прокуратура региона начала проверку: надзорное ведомство оценит, как семья подростка исполняла обязанности по его воспитанию, и проверит соблюдение требований безопасности на дороге.
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