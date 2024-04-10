В России помощник депутата протащил жену за волосы по обочине и затолкал в джип — видео

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Помощника депутата Чувашии Маркел Егоров протащил жену за волосы по обочине и затолкал в джип. Жестокие действия мужчины попали на видео. Об этом пишет Mash.
В полицию попало видео, на котором Егоров тащит по земле за волосы свою собственную жену, после чего грубо заталкивает женщину в свой автомобиль.
Сейчас пара уже находится в отделе полиции. Сотрудники выясняют причину происшествия, а также были ли до этого в семье подобные случаи.
Полномочия с Егорова сняли сразу после того, как стало известно о его поведении.
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Сейчас пара уже находится в отделе полиции. Сотрудники выясняют причину происшествия, а также были ли до этого в семье подобные случаи.
Полномочия с Егорова сняли сразу после того, как стало известно о его поведении.
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Элина Позднякова