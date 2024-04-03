Заживо сжёгший бывших жену и тестя житель Бурятии получил 22 года колонии

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Верховный суд Бурятии приговорил к 22 годам колонии строгого режима жителя республики. Он из личной неприязни заживо сжёг бывших жену и тестя.
Деревянная постройка вспыхнула в считанные минуты. В результате пожара женщина и её отец погибли, мужчина сумел выбраться через окно. Дом сгорел дотла. Верховный суд республики с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к 22 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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Александр Бойцов