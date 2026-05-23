Град размером с мячики для пинг-понга накрыл российский город
Сыктывкар оказался во власти мощного ливня с градом, который привел к подтоплениям на улицах города. Жители наблюдали молнии и интенсивные осадки в различных районах, сообщает Telegram-канал SHOT.
Местные очевидцы рассказали, что размеры градин достигали величины мячей для пинг-понга. Стихия повредила стекла зданий и припаркованные во дворах автомобили.
Наиболее серьезные подтопления зафиксировали на Коммунистической улице и в микрорайоне Емваль. По прогнозам синоптиков, ливень прекратится ближе к ночи.
Ранее сильный град прошел в Нижегородской области, превратив несколько машин в «решето». Из-за непогоды часть жителей Володарского округа осталась без электричества.
