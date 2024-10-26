Задержали пятого сбежавшего из липецкой колонии заключенного — МВД

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Пятый заключенный из шести сбежавших из колонии в Липецкой области задержан, проинформировала официальный представитель российского МВД Ирина Волк.
Уточняется, что злоумышленник находился в частном секторе в населенном пункте Петровское. Его доставили в полицию. Продолжаются поиски последнего заключенного, резюмировала Волк.
Ранее Ирина Волк сообщала, что сбежавшие из липецкой колонии зэки направлялись за границу в Узбекистан, а также в подмосковный регион. Представитель ведомства опубликовала запись допроса задержанных до этого фигурантов.
Известно, что все злоумышленники — выходцы из среднеазиатского региона. В настоящее время заведено уголовное дело в отношении должностных лиц по статье о халатности.
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Ранее Ирина Волк сообщала, что сбежавшие из липецкой колонии зэки направлялись за границу в Узбекистан, а также в подмосковный регион. Представитель ведомства опубликовала запись допроса задержанных до этого фигурантов.
Известно, что все злоумышленники — выходцы из среднеазиатского региона. В настоящее время заведено уголовное дело в отношении должностных лиц по статье о халатности.
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Никита Кротов