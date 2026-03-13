Мошенники шлют россиянам «повестки»

МВД: мошенники обманывают россиян фальшивыми повестками в суд
Мошенники начали обманывать россиян с помощью фальшивых судебных повесток. Об этом сообщили в телеграм-канале УБК МВД.



По данным ведомства, злоумышленники представляются сотрудниками суда и убеждают человека, что ему нужно срочно получить документы через портал Госуслуги. Далее аферисты просят продиктовать код из СМС якобы для подтверждения личности — на деле с его помощью они получают доступ к учетной записи.

В МВД советуют проверять информацию о повестках и судебных документах. Делать это нужно только через официальные источники.

Ранее мошенники заставили школьницу из Москвы отдать 800 тысяч рублей из сейфа.

Никита Кротов

