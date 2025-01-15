В Калужской области произошло ДТП со школьным автобусом

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Автобус со школьниками съехал в кювет после столкновения с автомобилем Lada Largus в Калужской области, в районе деревни Орехово (Жуковский район). Дети не пострадали. Об этом сообщили в региональном главке МВД.
Авария произошла около 14:00 по московскому времени.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство, в автобусе находились девять детей и один сопровождающий.
Во время ДТП пострадал водитель Лады, добавили в региональном главке МВД.
Ранее в Москве произошла авария с участием автомобиля BMW: машина врезалась в столб, один пассажир погиб.
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Как пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство, в автобусе находились девять детей и один сопровождающий.
Во время ДТП пострадал водитель Лады, добавили в региональном главке МВД.
Ранее в Москве произошла авария с участием автомобиля BMW: машина врезалась в столб, один пассажир погиб.
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Анастасия Ларина