В России ребенок погиб после падения с седьмого этажа
В Якутске четырехлетний мальчик погиб после падения с балкона седьмого этажа. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону на своем сайте.
По версии следствия, трагедия произошла ночью. Ребенок добрался до балкона своей квартиры, перегнулся через ограждение и упал вниз. Взрослых рядом с ним в этот момент не было. Прохожий обнаружил пострадавшего и вызвал медиков, но спасти его не удалось.
По факту случившегося возбудили уголовное дело. Следователи и криминалист осмотрели место происшествия, получили объяснения родителей и очевидцев, изъяли записи камер видеонаблюдения.
В ведомстве напомнили, что детей нельзя оставлять одних даже на короткое время, и посоветовали устанавливать на окна специальные фиксаторы, не позволяющие малышам открывать окна.
