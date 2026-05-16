ДТП с поездом и легковушкой произошло в Нижнем Новгороде

16 мая 2026, 11:52

В Нижнем Новгороде произошло столкновение легковушки и электрички

Фото: istockphoto/Adam Bartosik

В Нижнем Новгороде произошло ДТП с участием легкового автомобиля и поезда. Инцидент случился на перегоне между станциями «Окская» и «Металлист», сообщает портал NewsNN.





Иномарка выехала на железнодорожные пути прямо перед приближающимся составом. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.



По предварительной информации, водитель автомобиля выжил, но получил травмы. В результате аварии электрозадержали на девять минут. Движение остальных поездов осуществляется по графику.



