ДТП с поездом и легковушкой произошло в Нижнем Новгороде

Фото: istockphoto/Adam Bartosik

В Нижнем Новгороде произошло ДТП с участием легкового автомобиля и поезда. Инцидент случился на перегоне между станциями «Окская» и «Металлист», сообщает портал NewsNN.



Иномарка выехала на железнодорожные пути прямо перед приближающимся составом. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

По предварительной информации, водитель автомобиля выжил, но получил травмы. В результате аварии электрозадержали на девять минут. Движение остальных поездов осуществляется по графику.




Никита Кротов

