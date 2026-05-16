16 человек оказались в СИЗО после массовой драки на птицефабрике в Ленобласти

16 мая 2026, 12:22

Суд отправил в СИЗО 16 человек после массовой драки на птицефабрике в Ленобласти

В Куйбышевском районном суде Санкт-Петербурга рассмотрели 28 ходатайств об избрании меры пресечения фигурантам дела о массовой драке на птицефабрике «Синявинская». В 12 случаях следствию отказали — доказательств причастности задержанных к конфликту не предоставили.





Остальных 16 подозреваемых отправили под стражу минимум на два месяца. Им предъявили обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), пишет «Петербургский дневник».



Массовый конфликт произошёл во вторник, 12 мая, предположительно, на почве недопонимания и языкового барьера. Участвовавшие в драке десятки уроженцев Узбекистана и Индии использовали топоры, палки и молотки.



В результате пострадали десятки человек. Для пресечения беспорядков привлекались ОМОН, Росгвардия и полиция. Расследование продолжается.



