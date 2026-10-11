В России ребенок тайком съел рыбу с мандарином и попал в больницу
Во Владивостоке четырехлетний мальчик оказался в больнице с острой аллергической реакцией. Об этом сообщает местное издание Prim.News со ссылкой на региональный Минздрав.
Ребенок тайком съел со стола сельдь «матье», а затем закусил ее апельсином и мандарином. Примерно через час после ужина у него появилась сыпь, и отец срочно отвез сына в краевую детскую больницу № 1.
Как рассказала врач-педиатр приемного отделения Светлана Коваленко, все кожные покровы ребенка, особенно на лице, шее и грудной клетке, были шершавыми и покрытыми аллергической сыпью и папулами. Отец вспомнил, что похожая реакция на рыбу у сына уже была примерно в полтора года, но теперь состояние стало острым.
Ребенку оказали медицинскую помощь, после чего семью направили на консультацию к аллергологу в Центр охраны материнства и детства. Там мальчика осмотрели профильные специалисты.
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