В России ребенок тайком съел рыбу с мандарином и попал в больницу

11 октября 2026, 10:43

Во Владивостоке четырехлетний мальчик попал в больницу с аллергией на рыбу

Фото: iStock/AgFang

Во Владивостоке четырехлетний мальчик оказался в больнице с острой аллергической реакцией. Об этом сообщает местное издание Prim.News со ссылкой на региональный Минздрав.