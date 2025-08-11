В Калининграде подростку предъявили обвинение в теракте
17-летнего жителя Калининградской области задержали по подозрению в совершении теракта. Молодой человек поджёг объект транспортной инфраструктуры на перегоне Знаменск — Гвардейск за денежное вознаграждение. Подробности сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в Telegram-канале.
По предоставленным данным, в августе 2025 года подросток поджёг железнодорожный объект в районе посёлка Речное на 1241 километре перегона. Свои действия он фиксировал на камеру смартфона. Сообщается, что поджог был совершён по указанию неизвестного, который пообещал юноше деньги через мессенджер.
УФСБ по Калининградской области и Западное ЛУ МВД на транспорте оперативно задержали подозреваемого. Юноше предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 205 УК РФ «Террористический акт». Суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте. Подросток уже дал признательные показания. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось о вербовке спецслужбами Киева российских пенсионерок для терактов в Подмосковье.
Читайте также: