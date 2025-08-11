В Калининграде подростку предъявили обвинение в теракте

11 августа 2025, 15:07

Подростка обвинили в теракте за поджог под Калининградом

Фото: Istock/PamWalker68

17-летнего жителя Калининградской области задержали по подозрению в совершении теракта. Молодой человек поджёг объект транспортной инфраструктуры на перегоне Знаменск — Гвардейск за денежное вознаграждение. Подробности сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в Telegram-канале.